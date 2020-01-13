ЦБ Турции: Инфляция в стране в 2020 году замедлится до 10%

В рамках того же опроса, проведённого в декабре, ожидания по индексу потребительских цен Турции снизились с 10,07%.

Инфляция за 24 месяца зафиксируется на уровне 8,51%, по сравнению с предыдущей оценкой в 8,94%.

Напомним, что инфляция в Турции в декабре ускорилась до 11,8% с 10,6% месяцем ранее. Правительство ожидает, что в этом году инфляция и процентные ставки сократятся до однозначных значений и останутся на этом уровне.

Кроме того, экономический рост в Турции в этом году составил 3,4%, что выше прогноза в 3,2% представленного в том же опросе, проведённом в декабре. Ожидается, что рост в следующем году достигнет 3,7%.

Меж тем, средневзвешенная стоимость финансирования ЦБ на конец января зафиксируется на отметке 11,31%, 10,79% за три месяца и 9,77% – на конец года. Центральный банк в настоящее время кредитует по своей базовой ставке в 12%.

Ожидается также, что курс лиры в конце января составит 5,9503 за доллар и 6,4079 в конце года.

По данным ЦБ, также дефицит счёта текущих операций за 2020 год достигнет 13 млрд долларов.