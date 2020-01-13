Фоторепортажи Банкфакс сессий Алтайского Заксобрания отмечены наградой представительного органа

В День российской печати 13 января в Алтайском Заксобрании состоялось награждение победителей конкурса СМИ, освещающих деятельность представительного органа. Награду получил фотограф Илья Климентьев, чьи фоторепортажи для ИА «Банкфакс», по признанию депутатов, регулярно становятся одним из главных событий каждой сессии.

Илья Климентьев занял третье место в номинации «профессиональное мастерство» среди краевых СМИ в конкурсе на лучшее освещение деятельности краевого Заксобрания и представительных органов муниципальных образований края. Он сотрудничает с ИА «Банкфакс» в качестве фотокорреспондента с 2012 года. За это время Илья Климентьев сделал десятки фоторепортажей, заслужив репутацию фотографа с индивидуальным, запоминающимся стилем и нестандартным подходом к съемке.

Депутаты и сотрудники аппарата Алтайского Заксобрания не раз отмечали профессиональное мастерство и особый художественный взгляд Ильи Климентьева. Не менее положительные оценки звучат и комментариях постоянных читателей ИА «Банкфакс», с нетерпением ожидающих публикации каждого фоторепортажа с сессии АКЗС. Это, безусловно, работает на популяризацию законотворческого процесса и помогает формировать образ алтайского парламентария.

За качественную работу и уникальный подход Илья Климентьев удостоен диплома и ценного подарка.

Эмоциональный диалог накануне мартовской сессии АКЗС

Удачно пойманный кадр дал повод заговорить о новых политически альянсах

Первый отчет Виктора Томенко в статусе губернатора Алтайского края на апрельской сессии

Экс-губернатор Александр Карлин посетил отчет в должности сенатора

Зампред АКЗС Сергей Серов на майской сессии

Губернатор рассказывает руководству АКЗС о поправках в бюджет

Традиционно в объектив в 2019 году попадали представительницы КПРФ

Депутат Андрей Волков на одной из своих последних сессий в августе

Главным депутатом-селебрити в 2019 году стал Владимир Попов

Запечатлеть товарищеские отношения — большая удача

Эсер Александр Молотов регулярно оказывался в фокусе

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова пристально наблюдает за работой парламента

Ноябрьская сессия АКЗС стала богатой на отличные кадры

Обсуждение вопросов повестки на местах часто скрыто от наблюдателей, но регулярно попадает в фоторепортажи