«Лаборатория Касперского» обнаружила пишущий фальшивые отзывы вирус





Чаще всего в декабре 2019 года он атаковал российских пользователей.

«Лаборатория Касперского» обнаружила пишущий фальшивые отзывы троян Shopper. Помимо этого он распространял рекламу и без ведома владельцев устанавливал приложения на смартфоны. Вирус притворяется системным ПО, например сервисами для очистки и ускорения работы смартфона, и маскируется под приложение ConfigAPKs.

Чаще всего в декабре 2019 года Shopper атаковал российских пользователей. Их доля составила 31%. На втором месте оказалась Бразилия с 18% зараженных пользователей, на третьем — Индия с 13%. Троянец эксплуатирует службу поддержки специальных возможностей Google Accessibility Service, созданную для облегчения использования

Shopper в основном нацелен на онлайн-магазины. Эксперты «Лаборатории Касперского» призвали пользователей внимательно относиться к тому, откуда они скачивают приложения.

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