Инвесторы TON не потребуют назад вложенные деньги





Сама Telegram предлагала забрать им 77% этих средств.

Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network не будут требовать возврата денег после решения Комиссии по ценным бумагам остановить ICO, сообщает РБК. Они почти все готовы подождать решения SEC.

Ранее компания Telegram уведомила инвесторов о том, что блокчейн-платформа TON будет запущена 30 апреля, а не 30 октября, как планировалось, и заявила о готовности вернуть им 77% вложений, если они не согласятся с новым дедлайном.

11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного судебного запрета офшорам компании Telegram и ее «дочке» TON Issuer провести первичное размещение токенов в США и за рубежом. Комиссия посчитала непрозрачной предложенную бизнес-модель, что можно считать нарушением американского законодательства. В Telegram в ответ на это заявили, что готовы не продавать свою криптовалюту Gram в течение по меньшей мере пяти месяцев, однако считают претензии Комиссии необоснованными.

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