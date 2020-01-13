Асад посмертно наградил генерпала Сулеймани

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AP

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета, передает Tasnim.

«Награждение этой медалью свидетельствует о глубокой привязанности президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран», — заявил премьер-министр Сирии Имад Хамис.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана – силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

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