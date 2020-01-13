Основные виды суши

В настоящее время в нашей стране стало возможным знакомиться с кулинарными традициями разных стран. Среди большого разнообразия особое место занимает и традиционная японская кухня. Конечно же, одним из самых заметных и популярных видов японских блюд являются суши. Это сугубо национальные блюда, которые были изобретены, разработаны и достигли максимального совершенства. Суши любимы гурманами, проживающих на всех континентах планеты Земля. Основа суши – рис с различными морепродуктами, которыми так богата Япония. Кроме морепродуктов могут быть и другие ингредиенты. В качестве приправы дополняют суши и соусы. Популярность суши во всем мире началась где-то в восьмидесятых годах прошлого столетия, и, наконец, она дошла и до нас. Заказать доставку суши в г. Львов можно на сайте https://uzetut.com/uk/.

В настоящее время японскими мастерами-кулинарами разработано множество видов суши, и они представляют собой блюда, которые отличаются не только начинками и приправами, но и их комбинациями: одинаковые ингредиенты поварами могут быть по-разному сформированы. К основным суши можно отнести такие сушу, как хосомаки и футомаки, урамаки и тэмаки, а также нигири и гункан-маки.

Хосомаки еще называют монороллами, и они считаются одними из самых популярных среди гурманов. В состав этих суши входит обязательный рис и водоросль нори, и, конечно же, рыба, но только один ее вид. Также там есть огурец или авокадо.

Футомаки представляет собой большое по объему суши, так как в ее начинке присутствует больше различных ингредиентов, в том числе, рыба может быть представлена в нескольких видах.

Урамаки – это ролл, где лист водоросли нори находится внутри ролла, в тоже время рис находится снаружи. Затем ролл обваливают в кунжуте и икре либо укутывается рыбой.

Суши нигири считаются классическим видом суши, и состоит это блюдо из риса, который затем покрывают рыбой и сыром. Скрепляться ингредиенты могут полоской водорослей нори.

Тэмаки – этот вид суши можно отнести к самым необычным на вид. Это блюдо представляет собой конверт по форме либо конус. Длина этого невероятно аппетитного суши достигает десяти сантиметров.