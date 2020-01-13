В Солнечной системе обнаружен очень странный астероид

Астрономы, которые пользуются современной камерой Zwicky Transient Facility (ZTF), случайно нашли очень странный астероид, получивший название 2019 LF6, сообщает портал Новости Планеты.Данный астероид относится к числу 20 известных небесных тел «Атира», орбиты которых совпадают с орбитой нашей планеты. Размер 2019 LF6 достигает километра и он облетает Солнце за 151 день.Астероид двигается по своей орбите и иногда может выходить за пределы Венеры или же слишком сильно приближаться к Меркурию. Стоит отметить, что на Меркурии длительность года составляет 88 дней. Обнаруженный астероид заинтересовал специалистов не только своей орбитой, но и размером. Сначала ученые не понимали, почему это небесное тело не было обнаружено столь долгое время. Причина заключается в его уникальной орбите. Камера ZTF каждую ночь тщательно сканирует небо, чтобы обнаружить временные объекты. С помощью данной миссии удается найти астероиды «Атира». На сегодняшний день за счет использования данной программы удалось обнаружить только два подобных астероида. Вторым стал астероид 2019 AQ3. Он вращался вокруг Солнца за 165 дней. Стоит отметить, что об открытии LF6 2019 написали в специальном информационном бюллетене, который называется Minor Planet Electronic Circular.