Ученый рассказал о том, что происходит с человеком после смерти

Известный во всем мире врач рассказал о том, что процесс умирания человека в некоторой степени можно даже назвать «приятным». Об этом сообщил Сэм Парния. Доктор добавил, что люди, которые имеют практически смертельный опыт, говорят о встречах с родственниками, которые давно уже умерли, но при этом нет никакого ощущения загробной жизни. Также он рассказал и о некоторых физических процессах, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM. Смерть – это очень интересный процесс. Многочисленные наблюдения показывают, что в это время в мозг выбрасывается огромное количество кислорода. Это провоцирует отключение мозговых цепей. После того, как перестает биться сердце, совершенно все жизненные процессы останавливаются. Кровь перестает попадать в органы и человеческое тело перестает двигаться. Это время и описывается врачами, как непосредственно момент смерти. Доктор добавил, что есть некоторый психический процесс. Поэтому люди, которые пережили клиническую смерть, в скором времени снова начинают стремиться к тому, чтобы получить подобные ощущения. Специалист добавил, что мозг проводит контрольное сканирование на способность к дальнейшей жизни. Поэтому на момент клинической смерти многие люди могут видеть, что происходит вокруг них и даже запоминать разговоры врачей.