Chevrolet Niva начнут выпускать под брендом Lada

АвтоВАЗ начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом LADA и интегрирует его в свой модельный ряд до конца 2020 года. Производство классической LADA 4×4 будет продолжено в прежнем режиме. Об этом стало известно на пресс-конференции компании, посвященной итогам 2019 года.

Как рассказал СМИ исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне, интеграция Chevrolet Niva позволит повысить ее возможности на российском рынке. Иными словами, компания будут параллельно выпускать и LADA Niva, и LADA 4×4, поскольку на оба внедорожника в России есть стабильный спрос.

Обновленная LADA 4×4 с новым салоном, измененным передним бампером и улучшенным оснащением, чье производство началось в середине декабря, поступит в продажу в первом квартале 2020 года.

Тем временем, работа над новым поколением «Нивы» продолжается. Предвестником самой долгожданной новинки ближайших лет стал концепт LADA 4×4 Vision (его обзор «Автоновости дня» публиковали ранее), представленный на Московском автосалоне в августе 2018 года. Серийная модель должна кардинально измениться внешне и внутри, а также переехать на французскую платформу Global Access (B0) от Renault Duster.