Электрокары Tesla научатся разговаривать с пешеходами

В ближайшее время электрокары Tesla получат специальные внешние динамики, с помощью которых водители смогут общаться с пешеходами, даже не открывая окна. Появление новой функции анонсировал глава Tesla Илон Маск в своем Twitter.

Как сообщает портал «Профиль», никаких подробностей об этой технологии пока нет. Тем не менее, хотя бы примерно представить работу «громкоговорителя» можно по 6-секундному видео, опубликованном Маском в посте с анонсом. В частности, ролик показывает, как из машины доносится компьютерный голос, предлагающий пешеходу сесть в машину.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

