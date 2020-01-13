Опубликованы первые фото салона российской версии Kia Seltos

В Сети рассекретили интерьер нового кроссовера KIA Seltos, первые экземпляры которого уже поступили к российским дилерам. Свежую порцию эксклюзивных фотографий новинки опубликовал один из пользователей форума Seltos.Club.

По предварительным данным, автомобиль на фото представлен в комплектации Premium с 2,0-литровым атмосферным двигателем и вариатором. Как пишет «Профиль», такие машины оснащаются светодиодной головной оптикой, комбинированной обивкой сидений с подогревом и вентиляцией (вентиляция – только у передних), мультимедийной системой с дисплеем 10,25 дюйма, акустикой Bose, а также системами бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки.



Интерьер KIA Seltos. Фото kia-seltos.ru



Интерьер KIA Seltos. Фото kia-seltos.ru



Интерьер KIA Seltos. Фото kia-seltos.ru



Интерьер KIA Seltos. Фото kia-seltos.ru

Кроме того, водителю в этой комплектации доступны передний и задний парктроники, круиз-контроль и несколько систем активной безопасности, в том числе автоматическое экстренное торможение, контроль мертвых зон и удержание в полосе.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», кроссоверы KIA Seltos уже начали поступать к дилерам. Производство модели на калининградском заводе «Автотор» началось в декабре, а старт продаж новинки ожидается в первом квартале 2020 года.