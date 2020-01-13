Эрдоган и Меркель вновь обсудили по телефону ситуацию в Ливии

«В ходе переговоров стороны обсудили региональные вопросы и развитие событий в Ливии», — цитирует администрацию Эрдогана ТАСС.

В полночь с субботы на воскресенье в Ливии был установлен режим прекращения огня в рамках мирной инициативы, предложенной президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.