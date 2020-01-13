Лауреат именной стипендии лидера алтайских справедливороссов стал олимпийским чемпионом биатлону

Олег Домичек с медалью

Алтайский биатлонист Олег Домичек из Бийска завоевал золотую медаль для сборной России на зимней юношеской Олимпиаде в Лозанне (Швейцария). Он одержал победу в индивидуальной гонке на 12,5 км. Ближайший преследователь, австриец Лукас Хаслингер отстал от чемпиона на 13,6 секунды. Олег Домичек — лауреат именной стипендии депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.

В интервью журналистам 17-летний чемпион из села Лесного Бийского района рассказал, что на последней стрельбе был спокоен. «После двух первых рубежей с двумя промахами вообще не думал, что буду лидировать. Перед стартом было приличное волнение, а потом я просто успокоился и представил, что еду как будто на тренировке. Только на финишном круге понял, что могу претендовать на высокое место. Трасса непростая, довольно много поворотов. На последнем я даже упал из-за парня, который ехал передо мной. Был вариант либо падать рядом с ним, либо улетать в кювет. Я выбрал первое и потерял в итоге немного, секунд восемь», – поделился подробностями Олег Домичек.

Чемпион отметил, что пока ничего особенного не ощущает: ему нужно время, чтобы осознать победу, а пока мысли лишь о новых стартах. «Впереди еще много гонок, которые тоже нужно хорошо пробежать. Стараюсь вообще не думать о значимости события, атмосфере вокруг этих Игр. Чем меньше думаешь, тем лучше будет результат», – подчеркнул Домичек.

Успех юного бийчанина имеет особый оттенок – в 2019 году Олег Домичек стал лауреатом конкурса стипендиатов депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева. Стипендия учреждена для ребят из малообеспеченных и многодетных семей, которые показывают отличные результаты как в спорте, так и в учебе. «Молодец, Олег! Настоящий борец! Приятное чувство гордости за наших ребят ощущаем несколько дней. Я всегда был убежден что алтайская земля растит чемпионов. Мы, в свою очередь, всегда готовы помогать и поддерживать развитие детского спорта», – поздравил Александр Терентьев своего стипендиата, золотого медалиста Олега Домичека.

Отец Олега Евгений Домичек рассказал, что сын уже в девятилетнем возрасте самостоятельно определился с любимым видом спорта, записавшись в лыжную секцию Лесной ДЮСШ. Они с супругой Светланой очень переживали за него, и, как признался Евгений Сергеевич, у него «седых волос значительно прибавилось». Мама чемпиона также поделилась впечатлениями: «Счастливы! Хотя, честно говоря, не надеялись: считали, что сильная сторона Олега – командные соревнования. Тем весомее победа! Потому что наиболее крупного успеха до этого он добился в составе сборной Сибирского федерального округа, завоевав «золото» в эстафете на Международных спортивных играх «Дети Азии» на Сахалине в 2019 году. Хотелось бы выразить благодарность Александру Васильевичу за поздравление с победой и отметить, что, став стипендиатом, Олег еще более ответственно стал относиться к учебе и тренировкам. На мой взгляд, и это в числе прочего помогает ему достигать новых вершин в биатлоне», -подчеркнула Светлана Домичек.

14 января, у Олега очередной ответственный старт на Олимпиаде – в индивидуальном спринте на 7,5 км.