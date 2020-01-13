Telegram обвиняют в продаже токенов после окончания ICO





SEC настаивает на необходимости раскрытия данных по банковским операциям.

10 января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд новые документы против Telegram, сообщают «Ведомости». SEC утверждает, что компания вела продажу токенов уже после окончания ICO.

11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного судебного запрета офшорам компании Telegram и ее «дочке» TON Issuer провести первичное размещение токенов в США и за рубежом. Комиссия посчитала непрозрачной предложенную бизнес-модель, что можно считать нарушением американского законодательства. В Telegram в ответ на это заявили, что готовы не продавать свою криптовалюту Gram в течение по меньшей мере пяти месяцев, однако считают претензии Комиссии необоснованными.

Telegram Open Network — блокчейн-платформа нового поколения для онлайн-платежей между пользователями мессенджера с помощью собственной криптовалюты Gram. В начале 2018 года Telegram привлек для нее 1,7 млрд долл. инвестиций. Компания обещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее, чем Bitcoin и Ethereum, и сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.

SEC настаивает на необходимости раскрытия данных по банковским операциям. Сейчас Комиссия самостоятельно получила доступ к некоторым платежам.

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