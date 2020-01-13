В администрации Трампа готовят свод принципов регулирования искусственного интеллекта





Применение технологий искусственного интеллекта вызывает в обществе все большую озабоченность, однако администрация президента США предлагает воздержаться от чрезмерного регулирования.

Администрация президента США опубликовала свод предлагаемых принципов законодательного регулирования разработок технологий искусственного интеллекта. Как считают в администрации, государству следует воздержаться от чрезмерно строгих мер регулирования. До введения таких мер федеральные агентства должны проводить оценку рисков и анализ эффективности затрат, ориентируясь на создание гибкой законодательной платформы, а не на универсальные правила, говорится в опубликованном документе. Необходимо развивать заслуживающие доверия технологии искусственного интеллекта, учитывая принципы объективности, отсутствия дискриминации, открытости, прозрачности, надежности и безопасности. Администрация предлагает европейским регулирующим органам принять аналогичный подход, чтобы не помешать инновациям в стремлении избежать использования искусственного интеллекта в авторитарных целях.

В некоторых штатах США вопросы применения технологий искусственного интеллекта вызывают озабоченность. Например, в Калифорнии в сентябре введен сроком на три года запрет на применение полицией носимых видеокамер с технологией распознавания лиц.

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