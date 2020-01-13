Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

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Reuters

Иран подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства генерала Касема Сулеймани, заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Трамп должен быть «осужден на международной арене».

«Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого», — заявил Раиси.

Трамп 11 января заявил, что на момент операции Вашингтона по устранению Сулеймани Тегеран, «возможно, планировал» напасть на четыре американских посольства, одно из которых — в Багдаде.

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