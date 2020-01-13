Пятна на коже названы возможным проявлением рака крови

Медики из клиники Майо (штат Миннесота, США) сообщили, что пятна на коже могут появляться на ранней стадии рака крови. При появлении таких пятен специалисты рекомендуют обратиться к врачу.

Исследователями был проведен анализ многих пациентов. В результате исследования специалисты сделали вывод, что появление пятен на коже является тревожным знаком. Это может свидетельствовать о развивающемся лейкозе. Поэтому при обнаружении пигментации нужно обратиться за медицинской консультацией. Разумеется, это не означает, что у человека именно рак, однако стоить перестраховаться.

Лейкоз является онкологическим заболеванием, при котором поражается костный мозг. Ранними симптомами в нарушении работы костного мозга могут быть увеличение лимфоузлов, повышенное потоотделение, боли в костях, частые носовые кровотечения и повышенная утомляемость.