Житель Москвы нашел в подъезде шприц с неизвестным веществом и вколол себе в пах

В реанимацию одной из московских больниц доставили мужчину, которого соседи обнаружили лежащим без сознания в подъезде многоэтажки. Инцидент произошел десять дней назад. Медики диагностировали тяжелое отравление наркотическим веществом, сообщает [url=]РЕН.ТВ[/url].

По данным телеканала, пострадавший является опиоидным наркоманом, употребляющим героин. Третьего января мужчина вышел из дома, чтобы пополнить запасы спиртного. А когда возвращался, заметил шприц с неизвестным веществом, лежащий в подъезде на полу. Сначала он брызнул немного вещества себе на язык для пробы, а затем вколол всё содержимое в паховую область.

Очнулся мужчина уже в реанимации. Правоохранители по факту отравления проводят доследственную проверку.