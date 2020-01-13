Астрологи рассказали, что можно делать и что нельзя в високосный 2020 год

2020 год – високосный, поэтому многие считают, что он будет неблагоприятным.

Астрологи объяснили, чем високосный год отличается от обычного, а также рассказали, что можно в этот год делать, а что нельзя.

Конечно же, официальная наука не предупреждает о том, что високосный год может быть опасным. Тем не менее, астрологи уверены, что високосный год отличается от обычного, поэтому если начался високосный год, следует с сомнением относиться ко всему. Неприятности могут ожидать людей, которые их ждут меньше всего. Говорят, для того чтобы все было в полном порядке, необходимо чуть больше времени посвящать тщательному продумыванию планов.

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В високосный год не стоит резко менять место жительства. Переезжать следует только если все распланировано. Есть не просто вероятность что-то банально забыть, а риск сделать ошибку, исправить которую будет непросто. Поэтому от спонтанных переездов в високосный год лучше отказаться.

Очень осторожно следует отнестись и к ремонту. Торопиться в 2020 году нельзя, потому что именно по этой причине происходит наибольшее количество проблем в високосный год.

Не желательно в високосный год и жениться. Считается, что если заключить брак в високосный год, то он продлиться недолго. К тому же, как показывают многовековые наблюдение, в високосный год больше чем в обычный разводов.

Но если свадьба была запланирована давно, и нет никаких сомнений у жениха и невесты, то можно ее сыграть. В таком случае важно все распланировать и выбросить из головы все плохие приметы, а во время торжества думать только о положительных моментах жизни, чтобы не дать ни малейшего шанса негативной энергетике влиться в семейные отношения и разрушить их.

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