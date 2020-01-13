Российский онколог подтвердил пять самых распространенных мифов о раке

Онкологические заболевания подпадают под категорию самых серьезных. Сложность в лечении этих недугов заключается в их коварном характере, ведь не секрет, что рак на ранних стадия не так просто выявить. Многие люди задаются вопросом: почему возникает рак?

Как отмечают многие онкологи, точную причину возникновения трудноизлечимых заболеваний пока ни один специалист определить не может.

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Сегодня ученые утверждают, что в большинстве случаев онкология — это поломка генома. Другими словами, определенные факторы влияют на то, что здоровая клетка перерождается и становится злокачественной.

В этой связи главврач Ярославской областной онкологической больницы Павел Нестеров рассказал о факторах, которые оказывают существенное влияние на развитие онкозаболевания.

Первый миф, о котором слышали многие, связан с курением, отмечает онколог.

Как принято считать, это одна из главных причин, которые приводят к раку легких. По словам Нестерова, никотин действительно может вызвать рак, но не стоит считать, что только легких — как показывает статистика, в зоне риска мочевой пузырь и почки.

Также существует миф, что частая смена партнеров вызывает рак шейки матки. Врач говорит, что это так. Прежде всего, рак шейки матки вызывает вирус папилломы. Если у женщины изначально его не было, но она заболела, то дело даже не в частой смене партнеров, а в том, что половой акт не сопровождается барьерной защитой — презервативом.

Кроме того, многие полагают, что рак желудка может возникнуть от излишка вредной пищи в рационе. Такой вывод врач считает верным: канцерогенные жиры, химические добавки и гормональное воздействие на животных, чье мясо мы едим, оказывают существенное влияние на возникновение рака.

По словам онколога, вредная работа на заводах, где много красителей и других токсичных веществ, также может провоцировать рост раковой опухоли. Так, вредные вещества могут вызвать рак горла.

С мифом о том, что колоректальный рак возникает из-за неправильного питания, медик согласен лишь частично. Особый риск представляет тот факт, что некоторые люди любят есть сырое или плохо прожаренное мясо с кровью. Вместе с тем Павел Нестеров советует помнить о том, что к росту новообразований в организме могут привести также избыточный вес и злоупотребление алкоголем.

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