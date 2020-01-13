В Москве директор школы заказала убийство своим выпускникам

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Руководитель одной из частных московских школ решила избавиться от супруги любовника, для чего наняла своих бывших учеников. Директрисе 35 лет, роботу для нее выполняли молодой человек 21 года и девушка 20 лет. В настоящее время выпускники являются студентами-третьекурсниками московских вузов.

Организатор убийства распределила роли между исполнителями. Жертвой должна была стать жена московского депутата по имени Светлана, работающая в PBF GROUP.

«9 января студентка позвонила сообщнику и сообщила, что жертва направляется домой. Подкараулив Светлану на улице Шверника, студент нанес ей не меньше шести ударов ножом в грудь и шею. От полученных травм женщина потеряла сознание, однако ей удалось выжить. Сейчас потерпевшая в тяжелом состоянии находится в больнице», – приводит [url=]РЕН.ТВ[/url] сообщение СКР.

К настоящему времени все трое злоумышленников задержаны. Следствие будет ходатайствовать об их аресте. Расследование продолжается.