«Мы за мир»: в Пекине отреагировали на планы США в Тихом океане

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Пекин рассчитывает на благоразумие Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Таким образом он прокомментировал планы США разместить в этом районе специальные подразделения для сдерживания России и Китая. Дипломат заверил, что Китай будет содействовать глобальному развитию и международному сотрудничеству.

Китай будет придерживаться мирного пути развития и использовать свою мощь в конструктивных целях, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя планы США разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) специальные подразделения для сдерживания России и Китая.

Он выразил надежду, что Вашингтон проявит благоразумие, а также предпримет конструктивные шаги по сохранению безопасности в Азии и укреплению взаимного доверия.

«Могу заверить вас, что Китай будет неизменно обеспечивать мир на всей планете, оказывать содействие глобальному развитию и международному сотрудничеству. КНР развивается и обладает большой мощью, которую использует в мирных целях. Мы надеемся, что соответствующие государства будут делать заявления и предпринимать действия, которые окажут положительное воздействие на мир в регионе», — передает его слова ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что вооруженные силы США планируют расширить усилия по противодействию Китаю. Для этого они направят в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, указали в агентстве.

По информации журналистов, спецподразделение будет оснащено достаточно, чтобы наносить удары по наземным и морским целям с помощью высокоточного оружия дальнего радиуса действия, в частности, гиперзвуковыми ракетами. Как предположили в агентстве, это, вероятно, поможет США расчистить путь для военно-морского флота в случае конфликта.

Подразделение, по сообщению журналистов, скорее всего, будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин, но сроки развертывания сил пока не известны.

Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил агентству, что специальная оперативная группа поможет нейтрализовать некоторые имеющиеся в распоряжении Китая и России возможности, нацеленные на то, чтобы держать авианосные группы Соединенных Штатов в стороне от материковой части Азии.

По словам Маккарти, предпринятые шаги будут подкрепляться новым соглашением с национальным управлением военно-космической разведки США. По этому соглашению, оперативные группы американских вооруженных сил смогут лучше перехватывать информацию с существующих и будущих спутников на низкой околоземной орбите.

По замыслу министра сухопутных сил, данный шаг позволит армии Соединенных Штатов построить новую парадигму в Тихоокеанском регионе, где наземные войска смогут «пробить дыру» в обороне противника для воздушных и морских сил.

Как отметили в Bloomberg, такой шаг соответствует планам главы Пентагона Марка Эспера. Он хотел перебросить в Тихий океан новые силы из Европы, Африки и с Ближнего Востока, чтобы успешнее противостоять Китаю и России.

В агентстве напомнили, что военная доктрина КНР основана на стратегии противодействия, в рамках которой американские авианосные ударные группировки планируется удерживать вдали от китайских берегов угрозой применения противокорабельных ракет дальнего действия. Из-за угрозы нанесения ударов, авианосцы не должны пересекать «первую и вторую цепь островов», простирающихся до Гуама, Калимантана и Новой Гвинеи.

Как заявил ТАСС главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, американская армия в течение четырех-пяти лет сможет развернуть на островах в Тихом океане подразделения, которые будут оснащены высокоточными ракетами наземного базирования с дальностью стрельбы до 2500 км.

В настоящее время разработка подобных ракет находится на начальной стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

«Нацеленность этого вооружения [будет] прежде всего на Китай, на его сдерживание, но так или иначе, хотя бы косвенно, конечно, по дальности с некоторых районов они могут и нас доставать. Если, например, в Южной Корее разместят, то понятно, наш Дальний Восток попадает. Если в Японии, то тоже, смотря где. Если на северных островах Тихого океана, то тоже существенный наш кусок попадает», — обратил внимание он.

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