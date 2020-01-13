Каждый автолюбитель, обладающий личным транспортом, стремится заботиться о его техническом состоянии и внешнем лоске. И тому и другому уделяется особенно тщательное внимание, ведь всегда приятно передвигаться на стильном и привлекательном автомобиле. Для того, чтобы достигнуть прекрасного визуального и качественного состояния транспортного средства, многие владельцы авто используют специальные, современные приспособления, которые призваны обеспечивать эффектный тюнинг автомобиля.

Одним из таких средств является уникальная карбоновая пленка, которая очень просто клеится на капот авто и производит приятное улучшение внешнего вида автомобиля, а также защищает поверхность от царапин и сколов. В частности, большой популярностью пользуется инновационная разработка такого изделия, карбоновая пленка с эффектом 3D. По наилучшей цене карбоновая пленка 3D на автомобиль здесь http://avtoplenka.com/karbon-3d.

КАК КЛЕИТЬ КАРБОНОВУЮ ПЛЕНКУ НА КАПОТ?

Прежде чем приступить к поклейке пленки, необходимо не только оценить масштабы работы, а также выбрать оптимально выгодный вариант качественной пленки, но и провести ряд подготовительных мероприятий. Именно правильная подготовка позволит обеспечить надежную склейку, прочно зафиксировав материал на капоте автомобиля.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

На этапе подготовки владельцу автомобиля потребуется вымыть и тщательно просушить все участки машины, на которые будет наклеиваться пленка, а также, лучше всего, провести качественное обезжиривание поверхности капота. Это позволит обеспечить лучшее сцепление наносимого материала и плоскости. Когда подготовка завершена, можно перейти к поклейке карбоновой пленки.

ПОКЛЕЙКА ПЛЕНКИ

Перед поклейкой нужно разрезать пленку на части, которые будут соответствовать размерам поверхностей, на которые будет наклеиваться пленка. Нужно использовать инструменты: мыльный раствор, промышленный фен, ракель, канцелярский нож и иглы. Приклеивать пленку следует осторожно, не забыв о том, что необходимо оставлять «напуски», которые уйдут на сгибы материала.

При должном старании покрытие капота карбоновой пленкой не составит труда.