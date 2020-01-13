PSA планирует экспортировать автомобили Opel из России

Французская PSA Group планирует наладить экспорт автомобилей из России. Такие планы есть в индустриальной стратегии компании, заявил в интервью «ТАСС» вице-президент PSA Group и управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

По словам топ-менеджера, без экспортных планов невозможно окупить инвестиции, требуемые для того, чтобы успешно производиться и продаваться в России.

Что касается дальнейшей локализации производства в нашей стране, то такие планы у PSA тоже есть, но их нужно доработать с учетом новой концепции дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор.

«Нужно считать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня [локализации – прим. «Автоновости дня»], который был затребован», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Opel будет снижать цены на свои автомобили в России по мере добавления средних и базовых комплектаций. Сейчас обе модели (Grandland X и Zafira Life), как заявил Алексей Володин, представлены в самых богатых комплектациях из возможных.