Цены на автомобили Opel снизят по мере появления комплектаций

Немецкий бренд Opel будет снижать цены на свои автомобили по мере добавления средних и базовых комплектаций. Об этом в интервью «ТАСС» сообщил вице-президент PSA Group, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

Топ-менеджер заявил, что Opel начал продавать свои машины на российском рынке с самых богатых комплектаций, однако те стартовые цены, которые опубликованы сейчас, будут снижены с появлением средних и базовых версий.

Между тем, он уточнил, что речь идет исключительно о тех моделях, чье производство локализовано на территории России, тогда как с импортными машинами «уходить в низший ценовой сегмент смысла нет».

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2020 году Opel планирует увеличить свой модельный ряд в России до шести моделей. В настоящее время марка представлена у нас импортным кроссовером Grandland X немецкой сборки и локализованным в Калуге минивэном Zafira Life.