В 2020 году Opel увеличит модельный ряд в России

Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей. Об этом сообщил «ТАСС» вице-президент PSA Group, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

По словам топ-менеджера, у компании уже есть план продуктового развития на 2020 год, который предполагает существенное увеличение текущей модельной линейки. В первом квартале планируется запустить производство фургона Vivaro, а до конца года – еще трех моделей.

Никакой конкретики по будущим новинкам он не привел, отметив лишь, что речь идет об автомобилях массового сегмента.

Как сообщали «Автоновости дня», немецкий Opel вернулся на российский рынок в середине декабря, сразу открыв прием заказов на кроссовер Grandland X немецкой сборки и минивэн Zafira, чье производство локализовано на заводе PSA Group в Калуге.