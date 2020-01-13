Литературная стагнация Шишковка опубликовала очередной ежегодный рейтинг читательского интереса

Ежегодный рейтинг читательского интереса, составленный сотрудниками Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова по итогам 2019 года, снова практически без изменений перекочевал из предыдущего года. Примечательно, что и цифры отчетности, представленные библиотекой, также мало изменились за последние несколько лет. Наблюдатели считают, что это может свидетельствовать о слабом обновлении читательской аудитории в Барнауле.

Как следует из информации, опубликованной на сайте библиотеки, в 2019 году в «Шишковку» было 72 940 обращений читателей (72 389 читателей в 2018 году и 71 432 в 2017 году), — не считая тех, кто пользуется возможностями библиотеки через Сеть. 16,3 % от этого количества (+0,7 % к итогам 2018 года) пришлось на абонемент художественной литературы – отдела, где выдают книги на дом и открывают доступ через «ЛитРес». Эти люди в течение года взяли на абонементе более 35 тысяч бумажных книг (в 2018 году этот показатель составил 41 тысячу), 5931 электронную (4801 в 2018 году) и 1933 аудиокниги.

Что до Топ-20, то он остался почти неизменным за исключением нескольких позиций. Гузель Яхина все так же возглавляет рейтинг со своими произведениями «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», Евгений Водолазкин и Алексей Иванов вновь заняли вторую и третью строчки. Четвертую строчку, как и в 2018 году, заняла Диана Рубина, правда, с другим произведением – на этот раз это «Наполеонов образ». Новичками Топ-20 стали Василий Шукшин, Даниил Гранин и Анджей Сапковский. Харпер Ли, Айн Рэнд и Виктор Пелевин вернулись в рейтинг, отыграв немного утраченные ранее позиции. Также нельзя не отметить и другого «новичка» — Павла Басинского.

Полный рейтинг читательского интереса краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова

1. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», «Дети мои»

2. Евгений Водолазкин «Лавр»

3. Алексей Иванов «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных»

4. Дина Рубина «Наполеонов обоз»

5. Борис Акунин «Не прощаюсь»

6. Федор Достоевский «Преступление и наказание»; Лев Толстой «Война и мир»

7. Даниил Гранин «Мой лейтенант»; Василий Шукшин «Рассказы»

8. Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»; Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы»

9. Виктор Пелевин «Искусство легких касаний»

10. Харпер Ли «Убить пересмешника»; Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»

11. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»; Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

12. Стивен Кинг «Оно»

13. Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»

14. Павел Басинский «Лев Толстой: Бегство из рая»

15. Донна Тартт «Щегол»

16. Анджей Сапковский «Ведьмак»

17. Дэн Браун «Происхождение»

18. Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной»

19. Джоджо Мойес «До встречи с тобой»

20. Андрей Рубанов «Финист – ясный сокол»