В Госдуме не поддержали идею блокировки переписки по электронной почте





По мнению депутатов, она не предотвратит распространение заведомо ложных предупреждений о терактах, зато может трактоваться слишком широко и привести к массовому неисполнению закона.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации, сообщает «Коммерсантъ». Законопроект обязывает операторов почтовых сервисов по требованию уполномоченного федерального органа в течение суток блокировать передачу пользователем электронных сообщений, если он передает запрещенную в России информацию.

Инициатива внесена в Госдуму в октябре. Она распространяет на электронные почтовые сервисы обязанности, возлагаемые действующим законом на мессенджеры, и устанавливает общее для них понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями». Под действие требований также попадут социальные сети, сетевые игры, сайты, магазины, сообщества, чаты и т. д.

Правовое управление Госдумы также отмечает, что в отличие от мессенджера, осуществляющего передачу электронных сообщений исключительно между пользователями, организатор сервиса электронной почты отправляет сообщения своего клиента также клиентам иностранных организаторов сервиса электронной почты. В связи с этим «возникает вопрос о механизме идентификации клиентов других организаторов сервиса электронной почты».

Профильный комитет Госдумы по информационной политике планирует рассмотреть законопроект в январе.

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