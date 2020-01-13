Операторы связи против ужесточения согласования проектов сетей





Они считают, что механизм избыточен и принесет дополнительные расходы.

Операторы связи раскритиковали проект поправок Минкомсвязи к закону «О связи» и Градостроительному кодексу, пишет «Коммерсантъ». Документ возвращает институт госэкспертизы проектов строительства сетей связи и их фрагментов и наделяет полномочиями на проведение ее экспертизы федеральный орган власти. Предполагается, что им будет Россвязь.

Экспертиза существовала в 2000-е годы, она показала свою неэффективность, считают в Институте исследований интернета. Процедуру отменили в 2014 году. В Минэкономразвития не поддержали возвращение института госэкспертизы сетей связи, указывая, что за пять лет без нее проблем зафиксировано не было.

Предлагаемые нормы в МТС назвали избыточным регулированием. С этим согласны и в «ВымпелКоме». Госэкспертиза может привести к увеличению времени на ввод сетей в эксплуатацию, особенно при запуске 5G и реализации проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», отмечают в «МегаФоне».

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