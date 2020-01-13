Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы

Если российские наёмники из ЧВК Вагнера в Ливии? Этот вопрос адресовали президенту России на пресс-конференции, проведенную совместно Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель после их переговоров в Москве, рассказывает...