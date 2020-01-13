Прибавка к пенсии по потере кормильца в 2020 году

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Как индексируется пенсия по потере кормильца?

Индексируются любые социальные и пенсионные выплаты — по инфляции за минувший год. В 2020 году пенсия по потере кормильца переучитывается в начале 2-го квартала. Ориентировочное увеличение пенсии по потере кормильца — 7%. Увеличение пенсии положено детям до 18 лет, чьи родители умерли или неизвестны, а также для очных студентов до 23 лет.

Какой станет пенсия по потере кормильца в 2020 году?

Размер пенсии зависит от конкретной ситуации:

детям, потерявшим одного из родителей — 5653 рубля;

детям, утратившим обоих родителей, мать-одиночку — либо чьи родители не установлены — 11307 рублей.

До прибавки размер пенсии составлял 5283 и 10567 рублей соответственно.

Соцпенсия равна 9925 рублей, её получат граждане, чей стаж и пенсионные баллы не достигли нужной отметки. Под данное начисление попали жители малых северных народов, инвалиды (детства, всех трёх групп) и дети, потерявшие кормильца. К этой категории также относят детей-инвалидов.