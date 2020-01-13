В России выросли цены на фургон УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод повысил цены на две комплектации бортового фургона УАЗ «Профи» на 58 тыс. рублей. Об этом узнали эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка в январе.

По их данным, ценовые изменения получили только платформы с двухрядной кабиной, тогда как двухдверные версии продаются по старым ценам. Иначе говоря, теперь четырехдверный фургон в комплектации «Стандарт» стоит 943 900 рублей, в комплектации «Комфорт» – 999 900 рублей. Платформа с однорядной кабиной в таких же комплектациях по-прежнему предлагается к продаже за 843 900 и 890 900 рублей соответственно.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что Ульяновский автозавод готовит к старту продаж новую лимитированную серию внедорожника УАЗ «Патриот», посвященную 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева в 1820 году. Отличительными чертами серии станут белый цвет кузова, экспедиционный багажник на крыше и темные колесные диски.