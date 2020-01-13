Nissan может выйти из альянса с Renault

Топ-менеджмент японского автоконцерна Nissan ускорил подготовку к возможному выходу из альянса с французским Renault на фоне скандала с экс-главой Nissan Карлосом Гоном. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Разрыв альянса Renault-Nissan, как стало известно «Автоновостям дня», предполагает полное разделение компаний в технической и производственной областях, а также перестановки в составе правления Nissan. При этом отмечается, что ускорению подготовки к нему и увеличению уже существующей напряженности между концернами поспособствовали недавние действия Карлоса Гона, сбежавшего из Японии в Ливан.

По словам собеседников FT, после разъединения автопроизводителям придется искать новых партнеров, чтобы конкурировать с уже существующими и новыми в отрасли объединениями вроде Fiat Chrysler-PSA и Volkswagen-Ford.

Напомним, в конце декабря экс-глава Nissan Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста в Японии, где ожидал суда по обвинениям в финансовых махинациях.