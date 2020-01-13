Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью

Министерство транспорта России готовит поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, запрещающих работать в такси гражданам с судимостью. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщила «Российская газета».

Нормы, усиливающие требования к таксистам, могут быть предложены к рассмотрению правительству в июле текущего года. Если поправки будут приняты, справки об отсутствии судимости начнут требовать и интернет-агрегаторы такси.

Цель изменений – повысить безопасность такси и общественного транспорта в целом. Тем более что определенные проблемы с этим, как можно понять из слов адвоката Вячеслава Голенева, есть уже сейчас.

«У многих граждан, особенно женщин, сегодня существуют опасения по поводу таксистов: вызовешь, а там неизвестно, кто приедет», — заявил юрист.

При этом он отметил, что ограничение придется прорабатывать, чтобы оно касалось только осужденных за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с насилием против личности. Осужденных по другим категориям преступлений (которые в России тоже считаются тяжкими), например, за нарушение авторских прав с отягчающими обстоятельствами, осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой с причинением крупного ущерба и подобные юрист предложил от новых правил освободить, так как они вряд ли могут представлять опасность для пассажиров.

Напомним, в декабре «Автоновости дня» писали о том, что группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком внесет на рассмотрение в Госдуму новый законопроект, уравнивающий ответственность агрегаторов такси с перевозчиками.