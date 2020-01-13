Самолёт из Москвы совершил жёсткую посадку в Анталье

Турецкий портал Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации, сообщил, что пассажирский самолёт российской компании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, в пятницу совершил жёсткую посадку в Анталье.

По его данным, пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж. Портал публикует фотографию поврежденного участка, на которой видна деформация и поврежденная обшивка судна, передаёт ТАСС.

Данные о пострадавших не поступали.