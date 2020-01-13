Затянувшийся поиск финансирования поставил вопрос строительство третьего моста через в Барнауле

Источники финансирования проекта строительства магистрального обхода вокруг Барнаула до сих пор не определены. Об этом со ссылкой на министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева сообщает портал «Вести22». Региональные власти, которым в случае реализации своими силами пришлось бы потратить на эту стройку почти половину годового бюджета края, надеются на поддержку из федеральной казны, однако определенного ответа чиновника пока так и не получили.

По словам министра, затраты на строительство объездной дороги оцениваются в 49,7 млрд рублей, и без получения целевых средств к его реализации в регионе не станут приступать. «Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сейчас он находится в Аналитическом центре при правительстве РФ, ждем заключения. Наша задача, чтобы проект был включен в магистральный план развития транспортной инфраструктуры. Сейчас мы занимаемся резервированием земель, чтобы у нас было все готово. В случае принятия положительного решения мы либо передадим этот проект федеральную собственность, чтобы федералы его строили, либо нам дадут средства, и мы сами начнем строить обход Барнаула», — объяснил Дементьев.

Примечательно, что изначально на строительство собирались потратить всего 12 млрд рублей – эта сумма при определенных условиях подъемная даже для региональной казны. Но теперь реализацию проекта оценивают почти в половину объема годовых доходов бюджета края.

Также стоит отметить, что «бронирование» земель для будущей стройки уже затянулось дольше изначально запланированного. Еще в 2016 году тогда еще губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил схему резервируемых земель для строительства обхода. В ней фигурировало более 400 участков, выкупить из которых нужно было только 10 %. Срок резервации составлял три года. В июле 2019 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал похожее постановление «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Алтайского края в целях строительства автомобильной дороги «Обход Барнаула с мостом через Обь». В документе речь шла уже об изъятии 102 земельных участков, расположенных на территории Барнаульской агломерации и ближайших районов, причем владельцам также предлагалось возмещение за счет краевого бюджета. Очевидно, речь шла о пролонгации резервирования, запущенного еще Карлиным.

Напомним, что обход Барнаула будет проходить по территории Первомайского, Павловского и Калманского районов Алтайского края и городского округа Барнаул. Начало трассы примыкает к автомобильной дороге регионального значения Р-380 «Новосибирск – Камень-на-Оби — Барнаул», конец – к автодороге Р-256 «Новосибирск — Бийск — государственная граница с Монголией». В проекте также запланировано строительство третьего моста через Обь. В ходе многолетних обсуждений многие активисты также высказывали сомнения в целесообразности этих работ. В частности многие их них опасались, что грандиозная стройка затронет реликтовые леса близ Барнаула. На сегодняшний день информации о сроках реализации данного проекта в публичном доступе нет.