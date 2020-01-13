Умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

Константин БромбергФото: domkino.tv

Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг скончался на 81 году жизни. Об этом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов в своем Facebook-аккаунте.

Бромберг умер 10 января в Детройте, США. По словам Идова, после переезда в Соединенные Штаты режиссер перестал заниматься кино. «Одно время, помню, грезил <…> удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», — рассказал сценарист.

Константин Бромберг — советский кинорежиссер, автор детских и музыкальных фильмов, заслуженный деятель искусств России. В 1965 году Бромберг окончил сценарный факультет ВГИКа, где учился в мастерской Иосифа Маневича, затем работал режиссером телевидения. В 1980-х годах сотрудничал с компанией CNN. Режиссер снял такие фильмы, как «Приключения Электроника», «Чародеи», У меня есть лев», «Был настоящим трубачом», «Длинный день Кольки Павлюкова».