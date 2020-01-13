Девушка отредактировала интимное фото бойфренда и смутила его

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Пользователь Reddit с ником Nudeman88 пожаловался на то, что его девушка отредактировала в графической программе его интимное фото.

Nudeman88 пояснил, что познакомился с девушкой в университете, и уточнил, что они встречаются восемь месяцев. Бойфренд добавил, что у нее всегда было странное чувство юмора. На Рождество пара разъехалась по домам, однако продолжала обмениваться фото и видео интимного содержания.

В одном из сообщений девушка написала: «Пожалуйста, не убивай меня», после чего отправила парню изображение, на котором рядом с его пенисом был Человек-паук. Пользователь признался, что поступок возлюбленной его смутил, а потому он не ответил на сообщение. Спустя час девушка попросила прощения. «Я очень люблю твое тело и сожалею о том, что пошутила над ним», — написала она.

Молодой человек усомнился в том, что подруга его уважает, и попросил совета у пользователей Reddit. «Перед тем, как отправить картинку, она попросила не убивать ее, значит, она знала, что меня это может задеть?» — недоумевал он. Юноша подчеркнул, что это его первые отношения.

Большинство участников обсуждения сошлись на том, что Nudeman88 слишком бурно отреагировал на шалость девушки. Некоторые признались, что ее шутка их сильно рассмешила. «Она не насмехается над твоим пенисом, просто дурачится», — написал Finchy 911.

Юзер Lemmehelpyaout посоветовал Nudeman88 поговорить с возлюбленной и честно сказать ей о том, что шутка его задела. Bapadious предположил, что отношения у пары не сложатся, если девушке придется избегать некоторых шуток при бойфренде.

Ранее один из пользователей Reddit признался, что хранит интимные фотографии бывшей и не намерен их удалять. Многие другие юзеры сошлись во мнении, что пользователь поступает некорректно.