Анастасия Заворотнюк — новости последних часов сегодня 13.01.2019: состояние здоровья актрисы

Звезда российского телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк — вновь в центре внимания СМИ. По информации журналистов сразу после длительных новогодних каникул актрису, находившуюся на лечении в одной из московских клиник, якобы выписали домой.

Причины при этом называются разные. По одной информации врачи считают, что смысла в дальнейшем лечении больной раком головного мозга актрисы больше нет. По другой — причиной выписки знаменитости стала нехватка средств у семьи, так как на содержание в клинике требуются немалые деньги.

Все попытки журналистов выяснить подробности в окружении Заворотнюк в очередной раз наткнулись на нежелание близких общаться с представителями прессы по поводу здоровья Анастасии.

Директор актрисы Марина Потапова отказалась общаться с репортерами радиостанции «Говорит Москва» и бросила трубку. Все дальнейшие попытки получить какой-либо комментарий не увенчались успехом.

На этом фоне в Сети обнаружили архивное интервью 47-летней Заворотнюк с телеведущей Марией Контэ, которое состоялось в рамках передачи «Только личное» в эфире телеканала «Москва 24» в 2018 году.

Тогда звезда сериала «Моя прекрасная няня» откровенно рассказала о своей личной жизни и профессиональной деятельности, а также прошла несколько психологических тестов, рисуя на планшете.

Однако интернет-пользователей заинтересовало не только интервью актрисы. Они обратили внимание на загадочный шрам на шее Заворотнюк, который мог появиться в результате биопсии загрудинных узлов — процедуры, которую часто проводят при подозрении на онкологию.

Как предполагают журналисты, первые симптомы рака дали о себе знать уже тогда, когда актриса находилась на четвертом месяце беременности.

Напомним, этот же шрам журналисты заметили на видео, сделанной в апреле 2019 года в Ереване, где актриса участвовала в открытии ювелирного салона.