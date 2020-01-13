Казанские ученые работают над созданием искусственной конины

В России может появиться искусственная конина без антибиотиков и других способных навредить здоровью препаратов. Казанские ученые планируют вырастить мясо из стволовых клеток животных с помощью специальных инкубаторов, пишут «Известия».

Ожидается, что первая котлета из культивируемой конины появится уже через 3 года, а получение кускового мяса с помощью биопринтера будет возможно спустя 5 лет. В перспективе культивируемое мясо может стать более здоровой альтернативой сельскохозяйственной продукции.

По словам ученых из Казани, на их выбор продукта повлияли традиции Татарстана, где конина особенно ценится. Ожидается, что потребители не почувствуют особой разницы между культивируемым мясом и традиционной едой.

«Полученные продукты питания по вкусу будут практически неотличимы от произведенных в животноводческих хозяйствах, — отметил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. — При этом для людей они могут стать более полезной альтернативой. Благодаря стерильности инкубаторов на клетки искусственного мяса не требуется воздействовать антибиотиками, которые активно применяются на фермах».

При создании искусственной еды планируется использование клеток животных, которые будут выращивать в стерильной питательной среде, защищенной от вирусов и бактерий.