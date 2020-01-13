У Луцьку помер заслужений лікар Зіновій Щурук

Помер відомий волинський отоларинголог, заслужений лікар України Зіновій Щурук.

Про це повідомила у фейсбуці його невістка Надія Щурук.

«Сум та біль огорнув нашу родину! Відійшов у вічність батько, дідусь, чоловік та прекрасний лікар Щурук Зіновій Степанович! Спочивайте з Богом!» – написала вона.

Як пише Перший, Зіновій Щурук народився 1938 року. Його називають родоначальником отохірургії на Волині.

Справу батька продовжують сини Олександр та Георгій, які теж стали лікарями-отоларингологами.

Прощання із Зіновієм Щуруком відбудеться у неділю, 12 січня, в нижньому храмі Свято-Троїцького собору. Початок о 18-й годині.

Поминальна служба розпочнеться 13 січня об 11-й годині у верхньому храмі собору.

Видання «Перший» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Зіновія Щурука.