В России назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Скидку 10% в рамках госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году можно будет получить на все автомобили LADA, УАЗ и Datsun, а также на некоторые модели Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Hyundai и KIA. Об этом узнали «Известия» по итогам опроса автопроизводителей.

Программы стимулирования спроса, чье действие, как сообщали «Автоновости дня», Минпромторг возобновил с 1 января, по-прежнему распространяются на новые автомобили отечественного производства стоимостью до одного миллиона рублей. Правда, автопроизводителей, способных удержать эту планку при постоянно растущих налогах и сборах, становится все меньше.

Среди них, например, остались российские УАЗ и АвтоВАЗ, дающие 10% скидку на весь модельный ряд, в том числе на внедорожник Chevrolet Niva, который совсем скоро вернется под «крыло» АвтоВАЗа. Аналогичную выгоду на обе свои модели – Mi-Do и On-DO – предложит японский Datsun, а Nissan – только на кроссовер Terrano.

Компания Renault скинет 10% на Logan, Sandero, Duster, а также базовую версию кроссовера Kaptur. Представители VAGа – Skoda и Volkswagen – участвуют в госпрограммах с лифтбеком Rapid и седаном Polo, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.

При этом отмечается, что в 2020 году правительство выделило на госпрограммы в два раза меньше средств, чем в прошлом (5 мдрд рублей против 9,5 млрд рублей), когда их хватило только до конца октября. Соответственно, при аналогичном спросе в этом году бюджет может быть исчерпан уже к маю.