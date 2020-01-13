Эрдоган и Меркель обсудили по телефону Сирию, Ливию и напряжённость между США и Ираном

«В ходе переговоров обсуждались региональные и международные вопросы, в том числе Сирия, Ливия и напряжённость между Ираном и США»,- цитирует ТАСС канцелярию Эрдогана.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанёс ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединённые Штаты готовы к миру с Ираном.

Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые действия военного характера не намереваются.