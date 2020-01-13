В Сети горячо обсуждают повышение на проезд Барнаула Новоалтайск после закрытия Старого моста

В сообществе Barnaul22 «ВКонтакте» развернулась острая полемика по поводу значительного удорожания проезда в автобусах из Барнаула в Новоалтайск. Причиной тому стало ограничение движения по Старому мосту через Обь и увеличение километража маршрутов при поездках по Новому мосту. Большинство пассажиров возложили ответственность на чиновников, вспомнив данное перед Новым годом обещание сохранить стоимость билетов на прежнем уровне. Примечательно, что при этом основная часть пассажиров поддержала поднявших цены перевозчиков, аргументируя это тем, что их затраты серьезно увеличились, и они были вынуждены пойти на этот шаг. По мнению горожан, власти должны были компенсировать разницу.

Как информирует ГТРК «Алтай», накануне новогодних праздников, когда министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев анонсировал закрытие Старого моста через Обь с целью проведения капитального ремонта, журналисты задавали ему резонный вопрос о возможном удорожании проезда до Новоалтайска. Глава алтайского Минтранса в декабре 2019 года заверил, что изменения цен не ожидается. Впрочем, тогда же он туманно пояснил, что тариф является нерегулируемым, поэтому вопрос повышения стоимости проезда целиком зависит от самих перевозчиков.

В результате в январе 2020 года стоимость проезда в некоторых маршрутках до Новоалтайска увеличилась с 30 до 40 рублей, что вызывало возмущение горожан. В Сети они высказали недовольство действиями чиновников, которые не озаботились данной ситуацией. «Самое интересное, что когда мост откроют, цена не упадет При выделенных средствах на ремонт моста можно найти жалкие крохи, чтобы компенсировать расходы перевозчику. Тем более «косяк», вроде как, администрации. Делая ежегодный ремонт моста, довели его до плачевного состояния Тут проще было оформить выплату перевозчикам из городского бюджета на сумму дополнительных затрат, а стоимость проезда оставить прежней — так всем было бы хорошо», — пишут пассажиры в Сети.

При этом они поддержали решение самих перевозчиков пойти на повышение цены, понимая, что тем также пришлось несладко. «То, что частники повысили проезд, — правильное решение, надо всегда вставать на чужое место… Расходов стало больше, так как возрос километраж, а компенсировать никто и не собирался, похоже. В минус никто работать не станет Почему километраж увеличивается, а цены не должны повышаться? Люди, вы серьезно? Маршрутки не воздухом заправляются. Дорого? Ищите работу у дома либо ездите на электричках! Вы как не поймете, мост здесь совсем ни причем! Округление цены должно было произойти еще в декабре! Водителем очень трудно работать с пятью ценами на проезд. Большинство пассажиров платили 30-35 рублей, но ехали путь протяженностью за 40 рублей. Водитель работает как вол, а у него нет достойной зарплаты. Поэтому настоящее повышение проезда еще будет», — предрекли горожане.

Стоит добавить, что с закрытием Старого моста обострилась еще одна проблема Барнаула — низкая транспортная доступность микрорайона ВРЗ. Как заявили жители краевого центра, теперь уехать или приехать на ВРЗ в вечернее время стало практически нереально. По мнению горожан, решением данной проблемы стало бы возрождение в измененном виде в соответствии с современными реалиями маршрута № 4: Нефтебаза – ВРЗ – улица Воровского – проспект Комсомольский – улица Профинтерна – площадь Октября – проспект Строителей – Вокзал – ТРЦ Galaxy. Сообщество Barnaul22 «ВКонтакте» даже устроило по этому поводу голосование, в котором приняло участие почти 2 тысячи человек. Более 80 % опрошенных выступили за возвращение маршрута.

Напомним, движение по старому коммунальному мосту в Барнауле было полностью закрыто с 5 января 2020 года. Общественный транспорт, маршруты которого проходили через Старый мост, теперь следуют по Правобережному тракту, через Новый мост. Железнодорожный транспорт перенаправили на соседние с автомобильной частью моста пути. На подъездах установили соответствующие знаки и заграждения.

Проект ремонта предусматривает масштабный объем работ. Вместо железобетонных плит, их более 700, смонтируют металлические, вес конструкции составит более 2 тысяч тонн. После того, как закончатся работы на основной части моста, можно будет перейти к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит полностью заменить. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнут устройство мостового полотна. По контракту, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года. Стоимость работ составляет 1,1 млрд рублей.