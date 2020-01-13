Вскрылась неожиданная деталь о болезни Заворотнюк

Вот уже несколько месяцев Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. Родные скрывают диагноз актрисы, что вызывает многочисленные споры и дискуссии среди поклонников о ее недуге. Внимательные зрители обратили внимание на необычный вид знаменитости во время интервью 2018-го.Новости о состоянии здоровья Заворотнюк на сегодня, 13 января 2020 годаВ мае того года актриса пришла в студию программы «Только личное» на телеканале «Москва 24». На видео, опубликованном в Youtube, как отмечают телеграм-канал «НеМалахов» и издание «Обозреватель», заметен шрам на шее Заворотнюк. В это время актриса была на четвертом месяце беременности.На шрам журналисты впервые обратили внимание в сентябре 2019 года, посмотрев апрельское видео с участием актрисы. По словам экспертов, подобный шрам остается после биопсии загрудинных узлов. Если Заворотнюк делала эту процедуру, то вероятно, подозрение на рак появилось раньше, чем предполагала общественность. Однако неизвестно, борется ли звезда сериала «Моя прекрасная няня» с онкологией и проходила ли она биопсию. Ведь родные лишь подтвердили, что знаменитость больна.

Анастасия Заворотнюк сегодня: свежие новости на 13.01.2020Семья Анастасии Заворотнюк почти полгода хранит молчание. Узнать хоть что-то о здоровье артистки невозможно, однако некоторым СМИ все-таки удается добыть информацию о знаменитости. По их последним данным, Заворотнюк выписали из реабилитационного центра, сейчас она находится дома.Откуда именно журналисты взяли подобную информацию – непонятно, однако они смело утверждают, что смысла в лечении жены Петра Чернышева больше нет.»Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена», — пишут журналисты.Что именно сейчас происходит с Анастасией Завоортнюк остается только гадать. Остается загадкой и местонахождение артистки. А пока журналисты предлагают все новые и новые версии происходящего.Заворотнюк выписали из клиники потому, что ее состояние было признано безнадежным, а смысла в лечении нет. По другой версии, родственникам звезды нечем платить врачам. Не исключается и факт того, что Анастасии стало лучше.»Либо ее состояние было признано безнадежным, либо ее семья прервала лечение, поскольку больше не в состоянии нести столь большие финансовые затраты», — сообщают СМИ.