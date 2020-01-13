13 января отмечается праздник Васильева коляда

Канун Васильева дня, он же и канун наступления Нового года, посвящен святителю Василию Кесарийскому, жившему в 4 в. в Каппадокии, и, согласно правдивым легендам, он был автором не только многих проповедей, но и изобретателем иконостаса.Какой православный праздник сегодня, 13.01.2020Васильеву коляду еще называют щедрым вечером, потому что стол в этот день просто ломился от снеди, так, чтобы хватило домашним и всем, кто заглянет на огонек, и при тогдашнем хлебосольстве это могли быть не только соседи, но и знакомые с соседней деревни. Говоря о радушии хозяев, богатый стол также сулил им удачу да доход на год вперед.Поскольку святой Василий покровительствовал тем, кто держал свиней, блюдам из этого мяса отводилось особое место, да и сама свинья, кроме того, издавна была символом достатка и плодородия. Поэтому о свинине в народе есть такие пословицы: «Не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий Зимний освятит!», «Свинку да боровка для Васильева вечерка».Готовили в этот же день и каши, но больше для гадания. Порой до рассвета варила хозяйка кашу, и после все домашние судили о том, чего ждать для дома – если каша разварилась и вкусна, значит, будет счастье, а если не вкусна, и, чего хуже, горшок треснул, то быть худому.

Была тверда народная вера в то, что любые гадания в этот день правдивы.Ну, а чтобы яблоки уродились, нужно было не гадать, а ровно в полночь отряхнуть с деревьев снег. Если на деревьях осел пушистый иней, ждали хороший медосбор.Примечали в вечер этого дня и погоду. Южный ветер предвещал благоприятный и жаркий год, западный – что будут в избытке рыба и молоко, восточный – обещал полные корзины ягод да фруктов.Приметы и традиции сегодняшнего дня, 13 января 2020 Если в ночь с 13 на 14 января на небе много звезд, то урожай ягод будет хорошим.На праздничном столе обязательно должны присутствовать блюда из свинины, чтобы скот был плодовитым, а в семье царил мир и лад.В Васильев вечер не следует давать деньги взаймы, иначе весь год пройдет в долгах.В канун Старого Нового года следует надевать новую красивую одежду светлых тонов, чтобы весь год был удачным.Если у хозяйки на Щедрый вечер получится вкусная кутья, то за столом ее нужно полностью съесть. В случае если угощение выйдет неудачным, его следует выкинуть в прорубь.