Ренату Литвинову сбил автомобиль в Москве

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash. Возле McDonald’s на артистку наехал автомобиль, за рулем которого находилась девушка.По предварительной информации в результате инцидента Ливинова получила травму руки и ноги.Ассистент актрисы Александра в комментариях телеканалу «Звезда» подтвердила о происшествии, но заверила, что с Литвиновой все в порядке. Она покинула место происшествия самостоятельно.А вот сбившая актрису водительница заявила, что в момент наезда звезда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. Известно, что именно сегодня, 12 января, артистка отмечает день рождения — ей исполнилось 53 года.

В настоящее время находившаяся за рулем автомобиля девушка дает показания в полиции. Очевидец дорожного инцидента с участием актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, сбитой сегодня около одного из столичных ресторанов быстрого питания, раскрыл подробности происшествия.»Резко затормозили, женщину сбили. Она покатилась. Потом стала уходить», — заявил свидетель случившегося.При этом мужчина отметил, что хотел вызвать актрисе «скорую», но Рената Муратовна покинула место происшествия самостоятельно. «Вроде и хромая, но вроде и нормально все», — поделился наблюдениями он.Заслуженная артистка России Рената Литвинова хорошо известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Богиня: как я полюбила», «Таежный роман», «Последняя сказка Риты».