Вскрылись подробности того, как был сбит украинский «Боинг»

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил прощения за сбитый украинский самолет Boeing 737-800, сообщает на сайте офиса президента.Разговор состоялся инициативе Тегерана. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он попросил прощения и полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных, говорится в сообщении.«Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны», — сообщается в тексте коммюнике.В ответ украинский лидер заявил, что подобное признание открывает путь для продолжения расследования без задержек и преград, а Украина ждет дальнейшего конструктивного взаимодействия с Тегераном в соответствии с нормами международного права.По словам Рухани, экипаж самолета действовал в строгом соответствии с международными правилами. Иранский лидер пообещал, что все причастные к крушению пассажирского самолета Украины будут наказаны.Зеленский заявил, что необходимо как можно скорее вернуть на родину тела погибших украинцев.»Это нужно сделать до 19 января, чтобы их родные могли с ними попрощаться», — считает он. В ответ иранский лидер заверил, что даст соответствующие поручения уже сегодня ночью.

Напомним, что Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом из Тегеран в Киев, 8 января рухнул сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Катастрофа унесла жизни 176 пассажиров и девяти членов экипажа. Среди жертв оказались 11 украинских граждан.Ранее СМИ сообшали о версии крушения самолета, в которой фигурировала техническая неисправность самого лайнера. Но позже иранские власти признали что Boeing был сбит ракетой военными, которые приняли его за военную цель. Якобы гражданское судно находилось в опасной близости от вражеской судна, и его приняли за крылатую ракету.Ответственность за трагическую ошибку взял на себя командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде. По словам, последнего, ему «захотелось умереть», после того, как стало известно, что сделали подчиненные.Генерал сообшил, что оператор не смог отличить гражданский самолет от вражеского объекта. При этом у него не было связи с командованием, а на решение было отведено лишь пять секунд. Хаджизаде добавил, что ответственность отчасти лежит и на гражданских властях — те не прекратили авиасообщение во время того, как иранцы атаковали американские объекты на территории Ирака.»Когда я убедился, что это произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия. Мы всю жизнь будем в ответе за смерть людей и сегодня наша честь выставлена перед Господом», — заявил командующий.»Информация будет дополнена, но с самого начала заявляю, наши шеи тоньше волоска, и мы признаем всю ответственность и готовы подчиниться любому решению, которое примет руководство», — сказал он.