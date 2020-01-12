Российский танкер после ЧП у берегов Турции отправился на рейд до разбирательства

«В тёмное время суток у берегов Турции в наше судно, в левый борт, врезалось рыбацкое судно. Повреждений у танкера нет, с нашей стороны пострадавших нет», — цитирует его ТАСС.

Как отмечается, на танкере, в соответствии со штатным расписанием, была созвана тревога. Подошло другое рыбацкое судно, которое забрало людей с затонувшей лодки. О случившемся на российском танкере доложили властям Турции. «Танкер отправился на рейд до разбирательства», — сказал Нюничкин.

В свою очередь в территориальном управлении Ространснадзора сообщили, что будет проведено расследование после ЧП. «Южное управление государственного морского и речного надзора Ространснадзора проведет расследование по данному аварийному случаю», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Glard-2 в пятницу столкнулся с рыболовецкой лодкой в Чёрном море недалеко от побережья Турции. Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула, из шести человек, находившихся в ней, трое спасены, остальные числятся пропавшими без вести. Причина инцидента устанавливается. В настоящее время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.