Несколько алтайских муниципалитетов тягой снюсам оказались карандаше Роспотребнадзора

Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю объявили настоящую войну торговым точкам, которые продают некурительную никотиносодержащую продукцию. Все новогодние праздники специалисты ведомства вели активные контрольно-надзорные мероприятия с целью предотвращения реализации снюсов и продолжают это делать после праздников. В результате было выявлено несколько точек сбыта вредной продукции, которую тут же изъяли. Тем временем в «братской» Республике Алтай, судя по всему, с проблемой уже справились, поскольку там в 2020 году не было выявлено ни одного такого случая.

Как уточнили в Роспотребнадзоре по Алтайскому краю, в ходе указанных рейдов некурительная никотиносодержащая продукция оценивалась на соответствие техническим регламентам Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Та, что не соответствовала требованиям нормативно-правовых актов, тут же снималась с реализации. При этом в отношении недобросовестных предпринимателей принимались меры, предусмотренные законодательством.

Так, по данным администрации Заринска, по состоянию на 9 января 2020 года в городе было выявлено три точки, торгующих вышеуказанными товарами. В данных магазинах никотиносодержащие препараты сразу же были арестованы, далее товар будет уничтожен. Тем не менее Роспотребнадзор, полиция, прокуратура и Следственный комитет продолжают проводить на территории города и Заринского района работу, направленную на пресечение торговли жевательных конфет и леденцов с никотином. Проведение проверок продолжается и в Алейске. Как сообщили местные власти, ситуация с продажей снюсов в городе и шести прилегающих районах остается на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Добавим, что возможность установления запрета на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции на территории Алтайского края уже обсудили 24 декабря на заседании антинаркотической комиссии. Результатом проделанной работы стал проект изменений в законодательство, который сейчас представлен на сайте АКЗС. Планируется, что после общественных обсуждений и сбора предложений он будет внесен в повестку сессии краевого парламента. Любопытно, что в предложенном документе речь идет об ограничении продажи снюсов исключительно несовершеннолетним, поэтому говорить о его полном уходе с рынка преждевременно.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай отчитались о том, что не выявили фактов нарушений на своей территории. По сообщению ведомства, в общей сложности ими были проверены 291 магазин и точки общественного питания. Только за праздничные выходные рейдам подверглись 90 магазинов и шесть общепитов. Однако опасной продукции на реализации не было найдено. Впрочем, несмотря на это, в Роспотребнадзоре РА приняли решение продолжать мероприятия по пресечению реализации на территории региона опасной никотиносодержащей бестабачной продукции.

Напомним, «война» со снюсом была спровоцирована несколькими случаями отравления среди школьников, употреблявших эту продукцию. Один из таких произошел в ноябре текущего года в Заринске. Тогда подростка пришлось госпитализировать с признаками сильного отравления табаком – у него даже остановилось дыхание. СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку по данному факту. Похожие случаи произошли еще в нескольких регионах России, что спровоцировало явление, которое некоторые наблюдатели уже окрестили «снюсоистерией». При этом в разговоре с ИА «Банкфакс» многие родители отметили, что их дети не знали о снюсе до начала активного освещения темы в СМИ. Некоторые из них не исключили, что после запрета подростки перейдут на нелегальную и, казалось, давно забытую продукцию, например, насвай.

Добавим, что перед Новым годом в борьбу с вредной продукцией включился и комитет по здравоохранению и науке Алтайского Заксобрания в лице его зампреда Николая Якушева. Он совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и молодогвардейцами ЕР принялся «зачищать» торговые точки в Барнауле от аналогов снюса. Впрочем, тогда Якушев уточнил, что продавцы не делают ничего незаконного, поскольку продажа все еще не запрещена, и пока действует лишь приказ Роспотребнадзора о прекращении оборота. Он считает, что для предпринимателей аресты товаров не должны были стать неожиданностью, поскольку к ним ранее уже обращался губернатор Алтайского края Виктор Томенко с убедительной просьбой не продавать эту продукцию детям. Однако, по сведениям депутата, бизнесмены не вняли просьбам главы региона.